Губернатор Василий Голубев рассказал о Годе науки в Ростовской области

Губернатор региона рассказал о предстоящем Годе науки. Фото: программа "О главном"

В эфире программы "О главном" губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что будет ждать жителей региона в рамках Года науки.

Глава региона отметил, что он 8 февраля встретился с молодыми учеными донского края и они изъявили очень большое желание принимать участие в его жизни, в частности в агропромышленной сфере. По словам Голубева, глаза у молодежи горели интересом и стремлением. Конечно же, ребятам в их начинаниях будут помогать их наставники, уже состоявшиеся ученые.

- На этот год запланированы сотни самых разных мероприятий - симпозиумов, круглых столов, научных дискуссии и многого другого. Мы будем все это сопровождать вместе с советом ректоров региона, представителями научно исследовательских институтов, научных площадок. Кроме того, в планах создание и развитие национально-образовательного центра мирового уровня, - отметил в своем выступлении Василий Голубев.

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