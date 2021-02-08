Какие вложения ждут сферу медицины в 2021 году поведал губернатор региона

В Ростовской области больницы и поликлиники получат новое оборудование и транспорт Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, как планируется облагораживать медицинскую сфер в 2021 году.

Глава региона сообщил, что для всех 83 государственных медицинских учреждений будет закуплено новое высокотехнологичное оборудование, а также их оснастят транспортом и расширят не только его количество, но и направления его использования. Кроме того, особое внимание будет уделено набору кадров.

- В сельской местности, например, за последнее время добавилось 555 новых врачей, в шахтерских территориях почти 300, но это еще не полный список. Стоит отметить, что необходимо будет эти кадры готовить и закреплять на любой территории Ростовской области. Поэтому принципиальной задачей сейчас является направление молодых людей в медицинские вузы и другие профильные учреждения, - поделился планами Василий Голубев.

Губернатор также рассказал о предстоящем строительстве крупнейшей в городе и регионе областной детской больницы. В ближайшие три года это будет одна из самых больших и приоритетных строек.