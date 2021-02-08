Прививку от коронавируса сделали более 21 тысячи дончан

О прививочной кампании в Ростовской области рассказал губернатор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о ходе прививочной компании от коронавируса в регионе.

По его словам, области получила порядка 37 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Больше 21 тысячи местных жителей уже сделали первый спасительный укол. Вакцинация ведется постоянно, за ней следят как муниципальные власти, так и министерство здравоохранения. Темпы планируется увеличивать по мере возрастания объемов поступления.

- Задача одна - везде, где это требуется вакцина должна быть. Мы следим и за движением в очереди, надо сказать, что наибольшую активность проявляют люди в возрастной категории 40+, а еще примерно 30% зарегистрированных на прививку ростовчане от 60-65 лет, - отметил Василий Голубев.

Кроме того, при поступлении вакцины очень важно быстро распределять ее по территориям с учетом ситуации. А затем министерство здравоохранения оценивает и отслеживает качество исполнения.

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