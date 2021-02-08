Два района попали в "зеленую зону" на карте снятия коронавирусных ограничений в Ростовской области

Василий Голубев рассказал о карте снятия ограничений. Фото: эфир программы "О главном"

Василий Голубев рассказал о дальнейшем снятии коронавирусных ограничений в Ростовской области.

Оно будет проходить по системе светофора. На данный момент в являются практически чистыми и попадают в "зеленую зону" только два района области - Октябрьский и Цимлянский. Там отмечается самый низкий уровень заболеваемости и наблюдается положительная динамика, кроме того, оценивается и уровень заболеваемости пневмонией.

Ведется наблюдение и за объемом тестирования, который должен быть не менее 200 человек на 100 тысяч населения. А также строго следят за выполнением ограничительных мер. Именно по ним всем в совокупности будет составляться карта снятия ограничений.

Пока неизвестно, какие именно части области будут находиться в "красной" и "желтой зоне". Но губернатор высказался и о них.

- Что касается "красной" зоны, здесь не будет вводить никаких дополнительных ограничений, но и старые долгое время сниматься не будут, пока ситуация не начнет стабилизироваться. В "желтой" зоне необходимо продолжать работу по перечисленным пунктам, как только все показатели достигнут нормальных отметок, то можно оказаться в "зеленой зоне", - рассказал Василий Голубев.

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