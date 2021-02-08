Спасатели предупредили ростовчан об ураганном ветре

В Ростове ожидается ураганный ветер Фото: "КП" Архив

В донской столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщили в городском Гидрометцентре, 9 и 10 февраля в Ростове-на-Дону поднимется ураганный ветер. Порывы его будут достигать 18 метров в секунду.

- С усилением ветра возможны: перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, - сообщили в региональном управлении МЧС.

Местных жителей попросили быть особенно аккуратными и не ходить вблизи неустойчивых построек, рекламных щитов и деревьев. Автомобилистам посоветовали не оставлять свои машины под старыми деревьями и незакрепленными конструкциями во избежание повреждений.

Кроме того, из-за сильного ветра возможны скачки напряжения, поэтому не стоит держать включенными в сеть электрические приборы. А также, не следует подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.

В экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру 112!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снежный день и лютые морозы ждут ростовчан 8 февраля.

Холодный ветер будет дуть с востока.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!