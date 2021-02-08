В Ростовской области пассажиров возили некачественные автобусы

В Ростовской области проверили состояние общественного транспорта Фото: "КП" Архив

В двух районах Ростовской области проверили техническое состояние единиц общественного транспорта. Нарушения сотрудники ГИБДД выявили в Песчанокопском и Сальском районах.

- Среди нарушений, выявленных инспекторами - управление транспортным средством, на котором отсутствуют ремни безопасности, предусмотренные конструкцией, отсутствие болта крепления колеса, неисправность сигнала требования остановки, - сообщили в управлении ГИБДД.

По итогу проверки на четырех должностных лиц были составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, административные материалы заведены в отношении шести водителей общественного транспорта.

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Специалисты будут передавать информацию.

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