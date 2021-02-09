Родители дошколят станут платить за детский сад почти на 20% больше

В Ростове может увеличиться плата за пребывание в детском саду Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В донской столице может вырасти суточная цена пребывания в детском саду. Проект об этом вынесла на рассмотрение городская администрация.

Согласно тексту документа, за детей в возрасте до трех лет, посещающих группы полного дня родителям придется платить 56 рублей вместо нынешних 47,15 рубля. А за детей в возрасте от трех до семи лет, посещающих группы полного дня необходимо будет заплатить 67,41 рубля вместо 56,67 рубля. Стоимость также поднимется и для детей, которые находятся в группах кратковременного пребывания - до пяти часов в день без питания и сна. При принятии законопроекта она будет составлять 10,80 рубля вместо 9,71 рубля за день, которые родители вносили раньше.

В настоящее время документ существует в виде проекта и находится на рассмотрении. Стоит отметить, что тарифы не менялись с 2015 года и существует большая вероятность того, что они все-таки возрастут.

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