«Горячая линия» по вопросам помощи семьям с детьми заработает в Ростовской области

Операторы ответят на вопросы жителей Ростовской области. Фото: Архив КП

В Ростовской области заработает «горячая линия» по вопросам, связанным с предоставлением выплат и пособий семьям с детьми, адресной социальной помощи. Об этом сообщили в правительстве региона.

Звонки будут приниматься ежедневно от дончан с детьми, которые нуждаются в материальной поддержке и льготах. Позвонить на «горячую линию» смогут и те, кто уже ранее получал подобную финансовую помощь от государства, но сейчас по каким-то причинам остался без выплат.

Операторы расскажут об условиях, необходимых документах, сроках подачи заявок. Специалисты будут принимать звонки по будням - с 10 февраля с 9:00 до 18:00 (понедельник-четверг). В пятницу с 9:00 до 16:45. Во время нерабочих и праздничных дней, в ночное время телефон будет работать в режим автоответчика.

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Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99