ФК «Ростов» одержал победу над грузинским «Локомотивом» в Испании

Ростовские футболисты встретились на поле с соперниками из Грузии. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Игроки футбольного клуба «Ростов» со счетом 4:1 одержали победу над «Локомотивом» из Тбилиси в спарринговом матче на зимнем сборе в Испании, сообщила пресс-служба донской команды.

В первом тайме команды боролись за лидерство. Для ростовчан игра началась с опасного момента у наших ворот, но, к счастью, футболист «Локомотива» не смог забить гол. В ответ «Ростов» отправил первый мяч в ворота противников на 31-й минуте. После этого соперники на 35-й минуте забили свой первый - и, как оказалось, единственный гол.

После перерыва обе команды пытались завоевать преимущество на поле. Ростовчане взяли ворота соперника трижды. Сначала Матиас Норманн отличился с пенальти, а затем вышедший на замену Дмитрий Полоз оформил дубль за несколько минут.

Первый официальный матч 2021 года «Ростов» сыграет против грозненского «Ахмата» в Кубке России. Затем намечена встреча с "Зенитом" в чемпионате РПЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК «Ростов» показал, чем кормят футболистов

Рацион игроков богат продуктами, популярными у любителей ЗОЖ (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.