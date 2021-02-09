Первый случай бешенства выявили в Ростовской области

На территории охотугодья ввели карантин. Фото: ИВАНОВА Диана

В Семикаракорском районе выявили первый в 2021 году случай бешенства. Болезнь обнаружили у погибшего шакала, рассказали в управлении ветеринарии Ростовской области.

В Нижнесальском охотугодье проходил мониторинг особо опасных болезней. Исследователи взяли пробы у застреленного шакала. Позже микроскопический анализ показал, что у животного было бешенство.

— На территории Нижнесальского охотугодья будет введен карантин. Охота будет запрещена на два месяца, — прокомментировали в управлении ветеринарии.

Бешенство — опасное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. На начальном этапе бешенство протекает бессимптомно. Его признаки появляются только на поздней стадии, когда лечение уже невозможно. У заболевшего поднимается температура, появляется агрессия, пропадает сон, а после наступает паралич.

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