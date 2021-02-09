Пошла кровь из носа, а через два часа ребенка не стало: в странной смерти малышки разбираются донские следователи

Малышку на скорой увезли в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Зернограде (Ростовская область) молодая семья столкнулась со страшной бедой. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, седьмого февраля родители, как обычно, уложили полугодовалую девочку спать. Спустя примерно час, мать подошла к детской кроватке, чтобы проверить ребенка. И тут женщина увидела, что из носа крохи идет кровь.

Семья тут же позвонила в скорую помощь и девочку отвезли в больницу. Ребенка сразу поместили в отделение реанимации, но спустя час сердце девочки перестало биться.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, врачи пока не могут установить диагноз, от которого умерла маленькая пациентка. Возможно, вскрытие прольет свет на причину смерти.

Версия о насильственной смерти также не рассматривается. На теле у ребенка не было никаких повреждений. В деталях трагедии разбираются специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Думали ОРВИ - оказался рак»: Трехлетний малыш умер спустя месяц лечения в Ростовской области

Несчастная мать ребенка намерена довести дело до суда (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.