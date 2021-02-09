Раколова из Ростовской области оштрафовали за потасовку с рыбинспектором

Подсудимый полностью признал свою вину Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дончанин попал на скамью подсудимых после того, как его поймал на браконьерстве инспектор рыбоохраны. Подозреваемый в нарушении закона мужчина, желая избежать наказания, применил силу к представителю власти. Об этом сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Инспектор нашел на берегу донской реки Джурак-Сал 117 приспособлений для ловли раков и другие запрещенные орудия лова. В какой-то момент сзади на него напал владелец снастей. Браконьер попытался устроить драку, но спустя пару минут прекратил потасовку.

Пострадавший сотрудник решил не спускать эту историю на тормозах. Личность нападавшего мужчины установили. После этого следственный отдел возбудил уголовное дело за нападение на представителя власти.

В суде подозреваемый в браконьерстве и драке мужчина полностью признал вину и раскаялся. Теперь ему предстоит оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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