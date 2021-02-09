В Ростовской области в ДТП пострадал школьник-пассажир

К месту аварии сразу же вызвали врачей Фото: Александр БОЙКО

В Аксайском районе (Ростовская область) на трассе «Ростов-Ставрополь» седьмого февраля произошло серьезное ДТП.

Водитель «Хендай Акцента» ехал со стороны Ставрополя по направлению к донской столице. По предварительным данным, мужчина не выбрал безопасную дистанцию и протаранил идущий впереди автомобиль марки SsangYong Rexton, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона. За рулем SsangYong Rexton находился подполковник полиции, замначальника одного из отделов МВД.

Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» собственный источник, в результате столкновения травмы получил 12-летний пассажир «Хендая». Мальчика осмотрели врачи. У него диагностировали рану на лбу и закрытую черепно-мозговую травму.

Инспекторы считают, что вины сотрудника полиции в аварии нет, пояснил источник. Отметим также, что подполковник был трезвым и в момент ДТП находился не на службе. Тем не менее, по факту аварии проводится проверка.

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