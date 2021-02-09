В Ростове пройдет Финал четырех Кубка России - 2021 по женскому гандболу

Престижную награду получит победитель. Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

В донской столице во Дворце спорта пройдет Финал четырех Кубка России им. Н.Ю. Анисимовой. Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон».

Исполком Федерации гандбола России выбрал место проведения одного из самых важных национальных гандбольных турниров с помощью голосования.

Сейчас действующим обладателем Кубка России является ГК «Ростов-Дон». В новом сезоне за эту престижную награду гандболисткам придется сразиться с соперницами из клубов «Лада», «Астраханочка» и «Звезда». Жеребьевка состоится в преддверии матчей.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:

2 марта

- Первый полуфинал - 16:30;

- Второй полуфинал - 19:00;

3 марта

- Матч за 3-е место - 17:00;

- Финал - 19:30;

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