В Ростове пройдет Финал четырех Кубка России - 2021 по женскому гандболу

Престижную награду получит победитель. Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»
В донской столице во Дворце спорта пройдет Финал четырех Кубка России им. Н.Ю. Анисимовой. Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон».
Исполком Федерации гандбола России выбрал место проведения одного из самых важных национальных гандбольных турниров с помощью голосования.
Сейчас действующим обладателем Кубка России является ГК «Ростов-Дон». В новом сезоне за эту престижную награду гандболисткам придется сразиться с соперницами из клубов «Лада», «Астраханочка» и «Звезда». Жеребьевка состоится в преддверии матчей.
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
2 марта
- Первый полуфинал - 16:30;
- Второй полуфинал - 19:00;
3 марта
- Матч за 3-е место - 17:00;
- Финал - 19:30;
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