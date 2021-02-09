В Ростовской области ищут пропавшего мужчину с нарушениями слуха и памяти

Мужчина вышел из дома и пропал. Фото: «ЛизаАлерт Юг»

Волонтеры поискового регионального отряда «Лиза Алерт - Юг» взялись за поиски 58-летнего Алексея Васильевича Мартынова, который минувшей ночью вышел из дома в городе Зверево в неизвестном направлении и исчез.

Родственники опасаются за жизнь и здоровье пропавшего. Ситуация осложняется еще и тем, что мужчина обладает проблемами с памятью и плохо слышит. Близкие переживают, Алексей Мартынов мог попасть в беду или каким-то образом пострадать из-за резкого понижения температуры воздуха на улице.

Рост пропавшего 58-летнего мужчины составляет около 188 сантиметров. Он худощавого телосложения, лысый, глаза серого цвета.

В последний раз Алексея Мартынова видели в темно-синей куртке с капюшоном, серых спортивных брюках, спортивной кофте на молнии с полосками, черных сапогах и шапке.

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