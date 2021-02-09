Алина Санько предстала в образе эффектной кошечки

Красавица увлекается живописью и часто рисует картины. Фото: Instagram Алина Санько

Одна из самых красивых девушек страны — азовчанка Алина Санько — удивила поклонников новым эффектным снимком. Победительница конкурса «Мисс Россия» опубликовала яркие фотографии в леопардовом наряде в своем профиле в Instagram.

Донская красавица предстала в образе соблазнительной кошечки. Леопардовый наряд, костюм из укороченной кофточки и леггинсов, подчеркнул природную красоту девушку.

Алина Санько призналась, что влилась в этот образ.

Многочисленные подписчики девушки похвалили Алину Санько за эксперименты со стилем. Фанаты оставили множество восторженных слов в адрес красотки.

«Как красиво. Вы - очаровательны»,

«Настоящая тигрица», «Какая же вы прелесть», «Девушка и красивая, и умная, и рисует отлично», - не скупились на комплименты фанаты.

Отметим, что модель редко выбирает откровенные наряды. Судя по прежним постам, она предпочитает эффектные современные образы на каждый день и модные вечерние платья.

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