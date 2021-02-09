Анастасия Костенко похвасталась феноменальной памятью

Анастасия часто делится с подписчиками эффектными снимками и рассуждениями. Фото: Instagram Анастасия Костенко

26-летняя жена футболиста Дмитрия Тарасова вновь отличилась. Донская красавица рассказала в Instagram о событиях 90-х годов, которые, по ее словам, она помнит с двухлетнего возраста.

Анастасия призналась, что в ее памяти остались воспоминания о подарках, которые ее отец привозил из-за границы, о дефиците заграничных товаров и о челноках, которые продавали в родном городе всего понемногу.

- Помните, как хотелось все западное? Смотрели как на диковинку на их товары: джинсы, игрушки и так далее. Однако, как быстро летит время, - вспомнила супруга футболиста.

Многие подписчики Анастасии Костенко подхватили волну ностальгии. В комментариях они вспоминали сложные времена после распада СССР. Люди делились душещипательными историями своей семьи.

Впрочем, некоторые подписчики не обратили на воспоминания донской модели никакого внимания. Они посчитали, что супруга футболиста вновь решила похвастаться - но на этот раз выдающимися способностями.

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