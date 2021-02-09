В декабре Ростовская область стала одним из лидеров по смертности пациентов с коронавирусом

В 81 случае ковид не был причиной смерти. Фото: ИВАНОВА Диана

В декабре в Ростовской области было зарегистрировано рекордное число смертей пациентов с ковидом. Данные за месяц представил Росстат.

В Ростовской области за месяц насчитали 861 умершего с диагнозом «корнавирус». Это один самых высоких показателей по стране. Больше летальных исходов было в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях.

В Росстате пояснили, что в 81 случае ковид не являлся основной причиной смерти. Еще в восьми случаях вирус сильно повлиял на состояние человека.

Среди регионов ЮФО второе место по этому показателю занял Краснодарский край. В декабре здесь скончался 521 зараженный коронавирусом.

Напомним, 9 февраля в Ростовской области выявили 356 случаев заражения коронавирусом. скончались 24 пациента с ковидом. Вылечились от опасной инфекции 417 человек.

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