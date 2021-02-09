Число безработных снизилось в Ростовской области, утверждают в правительстве

Банк вакансий насчитывает более 60 тысяч предложений от работодателей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области снизилось число безработных жителей. Такие данные приводят в донском правительстве.

В настоящее время на учете в службе занятости состоят 100,2 тысячи человек. С конца октября их число снизилось на 15,5%. Напомним, тогда в области было зарегистрировано 118,6 тысячи безработных жителей.

— Сокращения количества безработных удалось добиться, в том числе, благодаря проводимой работе по наращиванию числа заявляемых работодателями вакансий, — пояснили в региональной службе занятости.

Сейчас банк вакансий ведомства насчитывает 63 тысячи предложений. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели — 25 тысяч рублей. Чаще всего организациям требуются водители, слесари, продавцы. Среди служащих наиболее востребованы врачи и инженеры.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.