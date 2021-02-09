Стало известно, куда пропал глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Фото: Инстаграм героя публикации.

Вот уже несколько дней Интернет пестрит громкими заголовками, посвященными главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко. Одни подозревают диагноз «коронавирус», другие говорят, что градоначальник ушел в длительный отпуск.

Все бы ничего, но в социальных сетях стали появляться фотографии героя «расследований», на которых он - в неожиданном для любителей конспирологических теорий виде.

На кадрах Алексей Валентинович явно не в отеле. Это больница. Рядом с ним - врач в белом халате, а вместе с ним там - десятки других ростовчан. Клиника располагается на улице 21-ой Линии.

Известно, что визит градоначальника к врачам никак не связан с коронавирусом, он проходит амбулаторное лечение в обычном городском медучреждении.