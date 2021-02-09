Magnit Pay: сто тысяч клиентов за полтора месяца

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Первые результаты работы совместно разработанного платежного сервиса подвели ВТБ и «Магнит». Сообщается что всего за 1,5 месяца работы его активными пользователями стали около 100 тысяч клиентов «Магнита». При этом свыше 55 000 пользователей добавили карту Magnit Pay в сервисы для бесконтактной офлайн-оплаты (Apple Pay, Google Pay и др.).

Ежедневно в приложении выпускается около 30 000 виртуальных платежных карт, а их общее число уже составляет около 1,5 млн штук.

- Запуск Magnit Pay в середине декабря 2020 года стал первым этапом развития суперприложения на базе программы лояльности «Магнита», – сообщил член правления банка ВТБ Святослав Островский. - Для крупных игроков рынка из разных отраслей это уникальное направление, открывающее новые возможности по привлечению и удержанию миллионов новых клиентов.

Интересно, что почти половина пользователей Magnit Pay оплачивали с его помощью товары и услуги, приобретенные вне семьи магазинов «Магнит». Чаще всего виртуальной картой пользовались в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях фастфуда, а также оплачивали услуги доставки и покупки в алкомаркетах.

- Мы довольны первыми итогам работы Magnit Pay, – отметил заместитель генерального директора, исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен. – Весной мы запустим специальную программу по продвижению сервиса и сможем заметно нарастить аудиторию.

К слову, в ближайшее время в Magnit Pay будет внедрены возможность оплаты QR-кодом на кассе, появятся услуги кредитного брокера. В перспективе могут появиться нефинансовые сервисы – заказ такси, билеты на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды. Также в приложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов «Магнит».