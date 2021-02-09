В Украину из Ростовской области не выпустили 18 тонн мяса

Из Ростовской области в Украину не выпустили 18 тонн куриного мяса Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

В донской столице за шесть дней в Украину из Ростовской области не пропустили 18 тонн мяса.

В период с 3 по 8 февраля региональным управлением Россельхознадзора в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Весело-Вознесенка» были задержаны мясные продукты, а именно филе цыпленка бройлера. Мясо пытались вывезти из Ростовской области в Украину.

- При досмотре подконтрольного груза было установлено несоответствие наименования товара в ветеринарно-сопроводительных документах и на маркировке, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Ростовской области.

В отношении нарушителей был составлен акт о пренебрежении требованиями законодательства ЕАЭС. Выпуск подконтрольного товара с территории Российской Федерации запрещен.

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