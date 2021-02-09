Последствия ледяного дождя в донской столице вышли устранять более тысячи дворников и единиц техники

В Ростове коммунальщикивышли устранять последствия ледяного дождя

Ухудшение погодных условий заставило мобилизоваться все коммунальные службы города. Причиной тому стал прошедший в городе ледяной дождь.

Обрабатывать тротуары противогололедными материалами вышли более одной тысячи дворников и малогабаритных единиц техники. Но работу коммунальщикам сильно осложняли постоянное изменение температуры воздуха и льющийся без конца дождь с мокрым снегом.

- По вопросам, связанным с аварийными ситуациями, возникающими у жителей города, можно обратиться в единую аварийно-диспетчерскую службу Департамента ЖКХ и энергетики по телефонам 264-26-64, 244-25-98, 244-26-91, 244-26-93 или аварийно-диспетчерские службы районов города, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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