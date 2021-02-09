Кирилл Серебренников публично сообщил о своем уходе из "Гоголь-центра"

Кирилл Серебренников объявил об уходе из "Гоголь-центра". Фото: аккаунт Кирилла Серебренникова в Инстаграм

Ростовчанин Кирилл Серебренников публично заявил о своем уходе из "Гоголь-центра".

О том, что художественный руководитель покидает свой пост он сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram. Ранее уже было известно, что Департамент культуры Москвы принял решение не продлевать контракт с ростовским режиссером. Кирилл Серебренников на днях опубликовал у себя в блоге письмо, полученное от московских властей, в котором его уведомили об истечении срока его полномочий. Уже 25 февраля ростовчанин оставит должность художественного руководителя театра.

Режиссер прокомментировал свой уход, отметив, что «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить.

- Потому что театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей, - написал в соцсети Серебренников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кирилл Серебренников рассказал, как не сойти с ума в изоляции.

"Это время надо воспринимать, как подарок судьбы".

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!