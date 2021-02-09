Дончанин-рецидивист под покровом ночи ограбил местный магазин

В Ростовской области после кражи поймали рецидивиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали подозреваемого в ограблении местного магазина.

В Новочеркасский отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что при приходе на работу в магазин заметил, что дверь взломана, а из кассы пропала вся выручка в сумме 12 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Отрицать свою вину злоумышленник не стал, он сообщил, что все похищенные деньги он потратил по своему усмотрению. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за кражу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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