Злоумышленник из Шахт похитил деньги и драгоценности у пенсионера

В Ростовской области злоумышленник ограбил пенсионера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 40-летний местный житель взломал окно дома 72-летнего дончанина и похитил оттуда золотые украшения и деньги. Общая сумма похищенного составила 90 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, пенсионер обратился в местный отдел полиции.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Отрицать свою вину он не стал и сообщил, что заранее поджидал, пока дома никого не будет. Украшения злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Кроме того, стало известно, что ранее он уже был судим за кражу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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