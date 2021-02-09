В Ростовской области лжесотрудник банка лишил местного жителя 380 тысяч рублей

В Ростовской области разыскивают телефонного мошенника Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области полиция разыскивает злоумышленника, обчистившего местного жителя.

В азовский отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков и сообщил, что по карте владельца проходят сомнительные операции, и чтобы их остановить, необходимо сообщить все ее данные. Потерпевший пошел на поводу у злоумышленника и выполнил все его требования. А после этого ему начали приходить уведомления о списании денег с карты. Таким образом, с его счета пропало 380 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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