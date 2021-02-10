Автобус насмерть сбил пешехода в донской столице

Смертельная авария случилась в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице ранним утром случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в среду, 10 февраля, около семи часов утра на улице Нансена в районе дома №79. По предварительным данным, автобус маршрута №85А ехал без пассажиров, он двигался, чтобы выйти на маршрут. Но в это время дорогу в неположенном месте перебегал 50-летний мужчина. Водитель не успел затормозить перед выскочившим на дорогу пешеходом, в результате чего последний оказался под колесами авто. Стоит отметить, что мужчина не дошел до регулируемого пешеходного перехода всего 300 метров.

Свидетели аварии вызвали к месту происшествия бригаду медиков скорой помощи. Но мужчина скончался до приезда врачей от полученных травм. Прибывшие фельдшеры смогли лишь констатировать смерть пострадавшего.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Инспекторы устанавливают причины инцидента.

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