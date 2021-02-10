Благодаря господдержке выдача автокредитов в Ростове-на-Дону выросла на 20 процентов

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Больше 180 автокредитов на сумму 140 миллионов рублей выдал банк ВТБ жителям донской столицы в январе 2021 года. Это - на 21% выше результатов января 2020 года.

Важную роль в восстановлении спроса на автомобили после пандемии сыграла программа господдержки, доля которой в общих продажах января в регионе достигла 38%.

- Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10%-ный дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. Только в январе ВТБ выдал по ней 3 тысячи кредитов на 2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения, – прокомментировал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

А в целом по стране ВТБ за первый месяц года выдал 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше результатов января 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, доля которой в общих продажах января превысила 40%.

При этом в 2021 году наибольшая динамика роста, по сравнению с тем же периодом 2020 –ого года, была на выдачу кредитов на новые автомобили.

Их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза по объему.

Также по сравнению с январем 2020-ого года существенно увеличился и размер среднего чека по автокредиту.

Отметим, что ВТБ по праву входит в число лидеров в сегменте автокредитования.