Директора школы в Ростовской области подозревают в присвоении почти полумиллиона рублей

Расследование взяла на контроль прокуратура. ФОТО: Архив "КП"

Фиктивное трудоустройство сотрудника обернулось большими проблемами для директора одной из школы в Октябрьском районе Ростовской области. Следователи заподозрили руководителя в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что директор трудоустроила на работу дворника. Но по факту никакой работы мужчина не выполнял и на работу не приходил. Всю заработную плату подозреваемая забирала себе. Таким образом, руководитель незаконно разбогатела на 450 тысяч рублей, присвоив себе бюджетные деньги, считает следствие.

Сейчас расследование деталей уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, за присвоение денег клиента в Ростове осудили адвоката. Он попросил находящегося под следствие мужчину заплатить крупную сумму за смягчение приговора.

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