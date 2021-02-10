Восемь ростовских гандболисток оказались в составе сборной России

Спортсменки будут готовиться к квалификационному турниру Олимпийских игр. Фото: пресс-служба «Ростов-Дона»
Восемь гандболисток клуба «Ростов-Дон» в составе сборной будут участвовать в подготовке к квалификационному турниру Олимпийских игр. Турнир пройдет в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Донские гандболистки неоднократно доказывали, что достойны выступать за сборную. Этой зимой в тренировках в составе сборной будут участвовать Анна Вяхирева, Владлена Бобровникова, Милана Таженова, Анна Сень, Юлия Манагарова, Ксения Макеева, Виктория Калинина и Полина Кузнецова.
Главный тренер национальной сборной по гандболу Алексей Алексеев назначил своим помощником заместителя наставника «Ростов-Дона» Томаша Хлавати.
Серия матчей в Венгрии пройдет с 19 по 21 марта.
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