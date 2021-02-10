Молодого дончанина подозревают в разбойном нападении на продуктовый магазин

Подозреваемого в попытке ограбления магазина задержали полицейские. Фото: Архив КП

В дежурную часть полиции позвонила продавщица продуктового магазина и сообщила об ограблении.

Во время разговора с полицейскими женщина рассказала о том, что в торговое помещение вошел молодой мужчина. Он стал угрожать ножом и потребовал добровольно отдать ему все деньги из кассы. Продавщица воспротивилась требованию грабителя. Она пообещала, что будет кричать и звать на помощь. Мужчина испугался угроз и сбежал.

Сотрудникам полиции удалось быстро выйти на подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Миллеровского района.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что подозреваемый задержан. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Напомним, ранее полицейские заподозрили обратившегося к ним дальнобойщика в заведомо ложном доносе. Во время следствия водитель вдруг начал менять показания.

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