Ростовчанин перевел лжеэкстрасенсу 1,5 миллиона рублей

Полицейские возбудили дело по статье «Мошенничество». Фото: Архив КП

Житель донской столицы решил обратиться к экстрасенсу за помощью. За решение семейной проблемы ростовчанин заплатил 1,5 миллиона рублей специалисту, который якобы обладал магическими способностями.

Мужчина в течение длительного времени не мог решить в семье проблему, которая портила ему жизнь. Однажды он нашел в интернете объявление, которое обещало справиться с бедой с помощью магии. Ростовчанин оставил свой телефон, а потом ему позвонил человек, представившийся экстрасенсом.

Два месяца мужчина переводил деньги неизвестному магу за ритуалы, однако результата не было. Экстрасенс перестал отвечать на звонки клиента после того, как сумма за его услуги превысила 1,5 миллиона рублей.

На плохую работу мага мужчина пожаловался в полицию Октябрьского района Ростова. Он признал, что стал жертвой мошенников.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что сотрудники возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас они делают все возможное, чтобы найти и наказать виновных.

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