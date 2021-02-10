В центре Ростова-на-Дону устраняют коммунальную аварию

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия аварии Фото: УКЛАДОВ Егор

В среду, 10 февраля, в центре донской столицы случилась серьезная коммунальная авария. Как рассказали очевидцы в соцсетях, произошел прорыв водопроводной трубы.

На место незамедлительно приехали сотрудники коммунальной службы. Последствия коммунального ЧП устраняют две бригады, рассказали в пресс-службе ростовской мэрии. Также в работе задействованы шесть спецмашин.

Из-за коммунальной аварии пришлось отключить воду в окрестных домах. Так, немного потерпеть придется ростовчанам, которые живут в границах: проспект Театральный – улица Береговая – улица Сиверса – улица Пушкинская.

Предполагают, что неисправность водопровода устранят уже к концу рабочего дня.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" писала о том, что в Северном микрорайоне из-за крупной коммунальной аварии затопило Орбитальную до такой степени, что ее сравнивали даже с рекой.

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