Число браков снизилось на 20 процентов в Ростовской области

В 2020 году в области поженились 20 932 пары. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в 2020 году снизилось число зарегистрированных браков. Такие данные публикует Росстат.

В прошлом году свои отношения подтвердили 20 932 пары. В 2019 году таких было больше — 26 668. За год число браков снизилось на 21,5%.

Одной из причин такого результата мог стать режим самоизоляции, который продлился в области два месяца. Меньше стало не только браков, но и разводов. Так если в 2019 году официально расстались 18 127 пар, то в 2020 — 16744.

По всей России молодоженов также стало меньше. В 2019 году расписались 950 105 влюбленных, в 2020 — 770 760. Число браков сократилось почти на 20 процентов.

Ранее в донском управлении ЗАГС назвали основные причины разводов. Одна из основных — утрата супружеских чувств. Люди также часто расставались из-за финансовых проблем и «несовпадения жизненных интересов».

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