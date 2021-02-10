В Ростовской области число зараженных коронавирусом превысило 67 тысяч человек

В Ростовской области коронавирус выявили в 47 городах и районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты проанализировали данные о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в лабораториях Дона выявили 349 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает региональное правительство.

Так, смертельно опасный вирус обнаружили в 47 городах и районах области. Абсолютным лидером по числу зараженных стал Ростов - 127 инфицированных, на втором месте Таганрог -13 заболевших, а на третьем - Азовский район, где заразились 11 человек.

Согласно результатам исследований, специалисты обнаружили в Неклиновском, Сальском районах - по 10 заболевших, в Батайске, Новочеркасске, Егорлыкском районе - по 9 зараженных, в Гукове - 8, в Шахтах, Белокалитвинском, Миллеровском, Мясниковском районах - по 7 человек с коронавирусом.

В Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Зерноградском, Кагальницком, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском районах - по 5, в Новошахтинске, Багаевском, Зимовниковском, Морозовском, Чертковском - по 4, в Аксайском, Заветинском, Каменском, Обливском, Орловском, Песчанокопском, Ремонтненском, Цимлянском районах - по 3, в Звереве, Азове, Волгодонском, Дубовском, Пролетарском и Октябрьском - по 2.

Всего по одному случаю заражения за сутки зарегистрировали среди тех, кто проходил тестирование, в Донецке, Куйбышевском, Верхнедонском, Шолоховском, Веселовском районах.

В региональном правительстве отмечают, что с момента начала пандемии коронавирус нашли у 67 315 человек.

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