Донская пенсионерка замерзла насмерть в собственном доме

Следственный комитет проводит проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионерка умерла от холода в Миллерове в собственном доме, который расположен по улице Московской.

Трагедия произошла во время резкого похолодания. По предварительной информации, в доме не было отопления. В один из дней бабушка решила, что может обойтись без какого-либо дополнительного обогрева и замерзла насмерть. После того, как тело женщины обнаружили, на место выехали следователи.

- По факту смерти проводятся проверка и экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказала 1rnd.ru старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Следственного управления СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

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