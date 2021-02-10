Мечтала о пышных формах: Татьяна Котова рассказала, зачем натиралась капустой

Татьяна Котова может заслуженно гордиться своей фигурой. Фото: официальный аккаунт Котовой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия – 2006», модель и певица Татьяна Котова – обладательница прекрасных форм. Однако, по словам девушки, было время, когда она сильно комплексовала по поводу своей фигуры. Об этом красавица написала в своем аккаунте в «Инстаграме». Так, по словам девушки, до 14 лет ее фигура была чем-то похожа на мальчишескую.

- Я смотрела на маму и не понимала, где моя грудь? Почему у нее есть, а у меня нет, ведь мне тоже очень-очень надо! Я загадывала себе ее на каждый Новый год и День рождения, ложилась и просыпалась с мыслью, что вот - вот она должна уже вырасти, - рассказала Татьяна.

По словам певицы, в тот период она считала идеальной фигуру Памелы Андерсон.

- Мне казалось, что прекраснее фигуры не существует, - делится подростковыми воспоминаниями Татьяна.

Чтобы быть похожей на свой идеал, девушка, по ее признанию, не только ела капусту, но и натирала ей все тело.

- И вот, в 15 лет у меня вырастает сразу 3 размер! А затем, в 17 лет, когда я уехала учиться в университет, у меня она достигла 5 размера, - поделилась Татьяна со своими подписчиками в «Инстаграме».

Пост собрал множество лайков и комментариев. Подписчики написали, что Татьяна – действительно красивая девушка с прекрасной фигурой. Впрочем, некоторые усомнились в том, что осуществить мечту ей помог именно капустный массаж.

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