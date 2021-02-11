"Мисс Россия" рассказала, как извлекает пользу для тела на Мальдивских островах

Виктория Лопырева сейчас отдыхает на берегу Индийского океана. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграм"

«Мисс Россия - 2003», модель Виктория Лопырева, судя по блогу в «Инстаграм», любит путешествовать. Она часто бывает в Америке, в ОАЭ и на Мальдивских островах.

Сейчас, когда в России – холодно и серо, девушка вновь отправилась на острова в Индийском океане.

На Мальдивы Виктория полетела с подругой. Модель признается, что хотела вдали от Москвы «отключиться от всего и просто отдыхать». Но в таком режиме Виктория Лопырева смогла пробыть лишь сутки.

- А дальше – семейные чаты, работа, мужья, - рассказала девушка в своем аккаунте в «Инстаграм».

Так как мозг разгрузить не удалось, то Виктория решила извлечь пользу хотя бы для тела.

- Занимаемся каждыи день, потом массаж и книга на ночь, - подытожила красавица – блондинка.

Пост собрал сотник лайков и комментариев. Подписчики Виктории отметили, что девушке - в прекрасной форме.

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