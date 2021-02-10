Жителям центра Ростова организовали подвоз воды

Коммунальщики с утра работают на месте ЧП Фото: Артем КИЛЬКИН

В историческом центре донской столицы в среду утром, 10 февраля, произошло коммунальное ЧП – прорвало водопроводную трубу. На место сразу приехала дежурная бригада ремонтников. Но, чтобы провести все необходимые работы, пришлось отключить воду в Кировском районе донской столицы.

Чтобы ростовчане не испытывали сильный дискомфорт, администрация организовала подвоз воды.

В пресс-службе мэрии назвали адреса, возле которых будут останавливаться машины-водовозы:

1. ул. Социалистическая/пер. Журавлева — 13:30- 14:00;

2. ул. Станиславского/ пр. Богатяновский Спуск -14:30-15:00;

3. пр. Чехова/ул. Социалистическая — 15:30-16:00;

4. ул. Седова/пер. Университетский — 16:30-17:00;

5. пр. Соколова, 6 — 17:30-18:00;

6. пр. Соколова/ул. Суворова — 18:00-18.

В кранах же вода появится в шесть часов вечера 10 февраля, пояснили в мэрии.

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