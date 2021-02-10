Светлая память: Вдова известного донского писателя Александра Калинина ушла из жизни

На 103 году умерла Александра Юлиановна Калинина. Фото: пресс-служба администрации Усть-Донецкого района

В Ростовской области скончалась жена автора "Цыган", известного донского писателя Анатолия Калинина. Как сообщили в пресс-службе администрации Новочеркасска, Александра Юлиановна скончалась на 103 году жизни.

Известно, что супруги прожили душа в душу 62 счастливых года. После смерти писателя его вдова и дочь Наталия стали хранительницами памяти и литературного наследия знаменитого прозаика и поэта.

Благодаря усилиям Александры Калининой увидели свет неизданные произведения ее мужа, подготовлено к печати и выпущено собрание сочинений и создан мемориальный музей в хуторе Пухляковском.

НАША СПРАВКА

Анатолий Калинин написал такие известные произведения как романы «Цыган», «Курганы», «Красное знамя», «Суровое поле», «Запретное поле». Писатель ушел из жизни в 2008 году.

Коллектив редакции «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александры Юлиановны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Умер Юрий Дронов, главврач больницы №20 в Ростове-на-Дону

Смерть Юрия Дронова стала большим ударом для пациентов и коллег (подробнее)