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Общество

Вывозят в поля и бросают там: волонтеры рассказали о жестоком обращении с животными в Ростовской области

По словам активистов, хозяева все чаще избавляются от питомцев, словно от ненужной вещи
РЕПИНА Елена
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Люди зачастую, по мнению волонтеров, цинично избавляются от надоевших животных

Люди зачастую, по мнению волонтеров, цинично избавляются от надоевших животных

Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Шахты Ростовской области общественники, которые работают в приюте для безнадзорных животных, бьют нешуточную тревогу.

Как рассказали волонтеры, в начале этого года люди намного чаще, чем в тот же период прошлого года, стали завозить в поля, на пустыри и в лесополосы надоевших питомцев. В частности, речь идет о собаках. При этом, отмечают волонтеры, причина таких поступков, как правило, одна - питомец просто надоел.

- Люди, какой вирус вас поразил? Только за эту пару недель несколько случаев, когда вывезли своих питомцев в посадки, выбросили у оживленной дороги. При этом, судя по словам некоторых очевидцев, хозяева прямо строят планы, как избавиться от питомца, который вам надоел, - написали волонтеры в социальных сетях.

Подписчики паблика оставили под постом комментарии, в которых также поддержали негодование общественников.

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