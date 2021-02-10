Итоговое собеседование по русскому языку прошли на Дону 38 тысяч девятиклассников

Девятиклассники проходят устное собеседование Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 10 февраля, в школах Ростовской области прошел важный этап допуска к итоговому экзамену. Более 38 тысяч девятиклассников ответили на вопросы итогового собеседования по русскому языку.

Испытание является допуском к государственной итоговой аттестации. Собеседование проводится в школе, где учился ребенок. Опрос каждого ученика по времени не превышает 15 минут. Максимальный результат устного испытания оценивается в 20 баллов, однако для зачета и допуска к экзамену достаточно получить и 10 баллов.

Результаты собеседования станут известны 16 февраля.

В региональном Министерстве общего и профессионального образования отмечают, что школьники, которые не справятся с заданиями и не ответят на вопросы, смогут повторно пройти испытание весной. Дни пересдачи итогового собеседования по русскому языку назначены на 10 марта и 17 мая 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Герой МЧС»: в жизни всегда есть место подвигу

Конкурс настоящих мужчин к 23 февраля (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.