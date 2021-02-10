На донской трассе перевернулся грузовик

На месте работали сотрудники автоинспекции. ФОТО: управление ГИБДД по РО

Сегодня, 10 февраля, в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого большегруз вылетел с трассы и перевернулся. Авария случилась на трассе по пути от станицы Егорлыкской до Сальска.

37-летний водитель за рулем "КамАЗа" двигался по дороге в сложных метеоусловиях, дул сильный ветер. В какой-то момент тяжелый грузовик стало заносить, шофер не смог выровнять машину. В результате она вылетела с дороги и перевернулась.

Очевидцы случившегося сняли на камеру последствия аварии. На ролике огромный "КамАЗ" действительно лежит вверх дном на обочине. Кузов, как и прицеп, сильно деформировались. Однако самому водителю повезло - он остался жив, хотя и получил травмы. Приехавшие на место врачи забрали его в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Инспекторы фиксируют все детали случившегося и заодно пытаются придумать, как поставить грузовик на колеса.

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