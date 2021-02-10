Главный тренер «Ростова» Карпин показал футболистам, как надо забивать голы

Валерий Карпин вышел на поле и забил три мяча. Фото: Instagram Валерия Карпина

Во время зимних сборов в Испании главный тренер ФК «Ростов» в очередной раз вышел на поле. Наставник желто-синих - в прошлом выдающийся футболист - показал подопечным на примере, как обращаться с мячом.

Во время одной из тренировок Валерий Карпин продемонстрировал несколько приемов во время пенальти. Тренер уверенным ударом трижды отправил мяч в ворота. Ролик с записью тренировки появился в Instagram ФК «Ростов».

Фанаты оценили видео и, как всегда, написали множество положительных откликов в адрес Валерия Карпина.

«Штатным пенальтистом Георгиевича в команду», «Можно Валеру заявим на чемпионат?», «Истинный тренер, который может показать, как надо правильно», «Самый крутой тренер страны», - сыпали комплиментами фанаты ФК "Ростов".

Напомним, в ближайшие дни в Испании футболистам предстоит сыграть товарищеские матчи с московским «Локомотивом» и испанским «Атлетико».

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