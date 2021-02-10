Ростовчан и жителей области вакцинируют препаратами «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 20 тысяч доз вакцины поступило в Ростовскую область. Об этом сообщили в донском правительстве.

— Вакцина распределена между муниципальными образованиями, в зависимости от потребности. Лечебные учреждения получают ее на уполномоченном складе, — говорится в сообщении.

В настоящее время прививки от коронавируса сделали более 27 тысяч жителей Ростовской области. Из них завершили двухэтапную вакцинацию 2115 человек.

Напомним, массовая вакцинация стартовала в Ростовской области 18 января. В донской регион поступило около 56 тысяч доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» и тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Вакцину в регионы России поставляют за счет средств федерального бюджета. Перед субъектами стоит задача привить 60 процентов населения за несколько месяцев.

Напомним, в Ростовской области ковидом за сутки заразились 349 жителей. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 67315 человек.

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