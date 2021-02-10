На ростовчанку Анастасию Костенко посыпались обвиненияв неграмотности

Ростовскую модель Анастасия Костенко обвинили в неграмотности. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

На ростовскую модель Анастасию Костенко вновь посыпались обвинения от подписчиков.

В этот раз хейтеров не устроили подписи к снимкам. Девушка в своем аккаунте в соцсети Инстаграм опубликовала новое фото, а под ним рассказала о своем детстве. Модель заявила, что помнит себя только с двух лет, в те давние годы ей хотелось лишь одежды и игрушек непременно из других стран. Кроме того, Анастасия отметила, что сейчас страна стала гораздо сильнее и жизнь изменилась к лучшему.

Но подписчики не прониклись написанными словами, а стали искать в тексте ошибки.

«Очень много ошибок грамматических и фразеологических», - написала одна из подписчиц.

«Супер. А я уже начала сомневаться, не робот ли я. Хорошо, что есть вы, хоть напомнили мне, что я живой человек, проживающий свою жизнь впервые и имеющий полное право на собственные ошибки. Спасибо вам за это», - ответила Костенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«О сыне и не мечтай»: Анастасия Костенко родит футболисту Дмитрию Тарасову третью дочь.

Супруги готовятся к появлению на свет малыша.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!