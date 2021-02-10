Рост платы за отопление объяснили в городской мэрии

Большую плату за отопление объяснили в мэрии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице плата за отопление возросла сразу из-за нескольких критериев. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ростовчане стали часто жаловаться на высокую стоимость коммунальной услуги. В мэрии объяснили, что по большей степени это произошло из-за того, что была скорректирована дата подачи показаний счетчиков.

В декабре горожане получили квитанции в которых были проставлены показания счетчика за ноябрь. Это было необходимо для того, чтобы успеть до Нового года вручить квитанции тем, кто получает субсидии. Кроме того, потребление тепловой энергии увеличилось из-за резкого перепада температур. Из-за этого котельные работали в другом режиме.

- Тарифы за ЖКУ не изменяются, но плата за тепло может меняться в зависимости от погоды и месяца начисления. Чем ниже температура воздуха, тем больше энергии требуется на обогрев домов и подогрев воды, - говорится в тексте сообщения.

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Тарифы на дошкольное образование не менялись в течение шести лет.

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