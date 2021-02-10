В День влюбленных парам не удастся провести день на свежем воздухе

Погода на 14 февраля в Ростове-на-Дону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донской столице в День всех влюбленных ожидается морозная и снежная погода да еще и с ураганным ветром в придачу. Поэтому счастливым парочкам вряд ли удастся провести этот день на свежем воздухе, разве что недолгое время, поэтому лучше планировать свой досуг в этот день в соответствии с погодными условиями.

В воскресное утро столбики термометров остановятся на отметках от минус 6 до минус 7 градусов. Вплоть до полудня будет идти небольшой снег. Днем будет переменная облачность, осадки прекратятся а температура воздуха поднимется до минус 5 градусов. К вечеру небо снова затянется тучами и опять похолодает до минус 7 градусов.

Но несмотря на такие температуры, будет казаться, что на улице гораздо холоднее за счет поднявшегося до отметок небольшого урагана ветра. Порывы будут достигать 8-15 метров в секунду. За день он сменит два направления - западное и юго-западное.

Атмосферное давление будет расти и почти достигнет нормы: 756-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет достаточно низкой - 37-52 процента.

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