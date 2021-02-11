Эксперты: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме

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Настоящий рекорд для января установил банк ВТБ по объемам ипотеки. Клиенты заняли у банка на приобретение жилья в первом месяце нового года более 45 миллиардов рублей.

При этом, количество сделок в рамках льготной госпрограммы выросла с 20% по итогам 2020 года до 33% в январе.

В Ростовской области выдачи жилищных кредитов в банке за первый месяц нового года составили 840 миллионов рублей.

- Российские банки обновили рекорд января по продажам ипотеки, рынок вырос примерно на треть. Спрос населения во многом обеспечен действием госпрограммы, по которой только в рамках ВТБ сегодня проходит уже каждая третья сделка. За январь мы выдали по ставке 6,1% более 4 тысяч кредитов на 15 млрд рублей, а общий объем кредитования достиг 45 млрд рублей. Уверен, что в период действия госпрограммы в этом году рынок может еще несколько раз обновить свои максимумы продаж. Пока потенциал льготной ипотеки далеко не исчерпан, и мы со своей стороны готовы удовлетворить спрос наших заемщиков на льготные кредиты в полном объеме, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Анатолий Печатников

При этом регионами-лидерами по объему проведенных сделок ВТБ в январе стали Москва и область Санкт-Петербург и Ленобласть, Новосибирская область, Республика Татарстан и Свердловская область.

Отметим, что банк ВТБ занимает около четверти рынка жилищных кредитов в России. По итогам 2020 года банк выдал 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это крупнейший результат в истории ВТБ, который почти на 40% превышает значения 2019 года. Ипотечный портфель банка вырос за год на 18% и достиг 2 трлн рублей.